2019-04-24T18:42:43+03:00
Происшествия

Вынесен приговор убийце бабушки, мешавшей ему спать

Сможет ли он теперь спать спокойно 8 лет в колонии строгого режима...
Антонй ВОХЕЧ
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24 апреля 2019 года Железнодорожным районным судом г. Рязани вынесен приговор в отношении жителя г.Рязани, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом установлено, что мужчина совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суть, о которой мы рассказывали, состоит в следующем: вечером в конце декабря в вечернее время, находясь в изрядном подпитии, и будучи недовольным, что его престарелая 69-летняя бабушка мешает ему спать, внук вступил с ней в перепалку.

При этом умышленно начал ее бить по голове и туловищу, от которых через некоторое время потерпевшая скончалась на месте преступления. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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