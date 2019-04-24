2019-04-24T17:49:28+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ограбления храмов в Рязанской области

Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» задержали 15-летнего жителя Сапожковского района, подозреваемого в краже пожертвований из храма, расположенного в селе Меньшие Можары Сараевского района. Об этом сообщила пресс-служба.

Мы писали о том, что в ряде храмов пропали пожертвования. В ходе опроса полицейские выяснили что накануне на улице населенного пункта видели подозрительного молодого парня. По характерным приметам внешности, которые указали граждане, полицейские опознали 15-летнего жителя Сапожковского района, который свои поведением возбуждает особый интерес правоохранителей.

Несколько дней назад утром с улицы села Меньшие Можары пропал автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 40-летней местной жительнице. Сельчане заметили пропажу автомобиля и сообщили в полицию. Полиции экипажей ДПС были выставлены на всех направлениях, по которым мог передвигаться угонщик. Вскоре полицейские увидели угнанный автомобиль. Злоумышленника догнали. В карманах у парня был целый мешок мелких монет. Это обстоятельство красноречиво указывало на причастность задержанного к краже пожертвований из православных храмов.

По предварительным оценкам добычей взломщика стали 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вынесен приговор убийце бабушки, мешавшей ему спать
В Путятинском районе горит пилорама и участки еще в двух селах
Из всех банковских карт детские пособия рязанки смогут получать только на «МИР»
По вине рязанки годовалый ребенок получил сильный ожог от батареи отопления
Жителей Рязанской области суд «развел» с тремя иностранцами
Рязанские десантники устроили акцию протеста у памятника генералу Маргелову
Погибшая в ванной 11-летняя рязанка, была единственным ребенком в семье
Венеролог рязанского диспансера проведет «прямую линию» на анонимной основе
Похитителей оград на кладбище Рязани поймали с поличным
Стало известно, когда в Рязанском районе начнут отключать отопление
Рязанские пекари приступили к выпечке Пасхальных куличей
Зеки-иудеи отмечают в рязанских колониях праздник Пейсах
Губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в «Одноклассниках»
Стали известны предварительные причины смертельного пожара в Сараевском районе
В бюджет Рязани заложили 10 миллионов на детские площадки
Впервые сразу две рязанские лучницы стали призерами российского чемпионата
В библиотеке имени Горького откроется выставка «Петр Ганский. Возвращение»
Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху
Обезумевший рязанец пытался заживо сжечь родную бабушку
3,5 тысяч калужских елей посадят 26 апреля в рязанскую землю
В рязанском селе Льгово Mitsubishi Galant сбил подростка
В Рязани с Куйбышевского шоссе вывезли многие кубометры мусора
В центре Рязани начали засаживать цветочные клумбы
Кто из рязанцев может претендовать на льготную ипотеку
В Рязани состоялся пробный пуск фонтанов
Рязанцев приглашают на фестиваль «Красная горка»
В Рязани в столкновении с Renault серьезно пострадал мотоциклист