Стали известны подробности ограбления храмов в Рязанской области

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-24T17:49:28+03:00

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» задержали 15-летнего жителя Сапожковского района, подозреваемого в краже пожертвований из храма, расположенного в селе Меньшие Можары Сараевского района. Об этом сообщила пресс-служба.

Мы писали о том, что в ряде храмов пропали пожертвования. В ходе опроса полицейские выяснили что накануне на улице населенного пункта видели подозрительного молодого парня. По характерным приметам внешности, которые указали граждане, полицейские опознали 15-летнего жителя Сапожковского района, который свои поведением возбуждает особый интерес правоохранителей.

Несколько дней назад утром с улицы села Меньшие Можары пропал автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 40-летней местной жительнице. Сельчане заметили пропажу автомобиля и сообщили в полицию. Полиции экипажей ДПС были выставлены на всех направлениях, по которым мог передвигаться угонщик. Вскоре полицейские увидели угнанный автомобиль. Злоумышленника догнали. В карманах у парня был целый мешок мелких монет. Это обстоятельство красноречиво указывало на причастность задержанного к краже пожертвований из православных храмов.

По предварительным оценкам добычей взломщика стали 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU