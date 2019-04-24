Жителей Рязанской области суд «развел» с тремя иностранцами

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-24T16:29:24+03:00

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Спасский районный суд признал недействительными браки граждан Российской Федерации с тремя иностранцами. Приезжие из Вьетнама, Азербайджана и Узбекистана расписались в ЗАГСе лишь для того, чтобы узаконить свое пребывание в стране ради дальнейшего трудоустройства.

В свою очередь, местных прельщала материальная выгода от такой сделки. Однако доказательств совместной жизни супруги не предоставили: они не вели общее хозяйство, не знакомили друг друга с родственниками и друзьями, не имели совместных фотографий и видео...

Отметим, что признания браков фиктивными требовала прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU