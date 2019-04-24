Жителей Рязанской области суд «развел» с тремя иностранцами
Браки признаны фиктивными
Изменить размер текста:
Спасский районный суд признал недействительными браки граждан Российской Федерации с тремя иностранцами. Приезжие из Вьетнама, Азербайджана и Узбекистана расписались в ЗАГСе лишь для того, чтобы узаконить свое пребывание в стране ради дальнейшего трудоустройства.
В свою очередь, местных прельщала материальная выгода от такой сделки. Однако доказательств совместной жизни супруги не предоставили: они не вели общее хозяйство, не знакомили друг друга с родственниками и друзьями, не имели совместных фотографий и видео...
Отметим, что признания браков фиктивными требовала прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU