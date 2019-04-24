2019-04-24T15:39:29+03:00
Здоровье

Венеролог рязанского диспансера проведет «прямую линию» на анонимной основе

Специалисты готовятся к сезону отпусков
Мария БЛИНОВА
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В четверг, 25 апреля, специалист Рязанского кожно-венерологического диспансера по телефону ответит на вопросы жителей области, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Прямую линию» проведет врач-венеролог, заведующий вторым дерматовенерологическим отделением поликлиники диспансера Виктор Головачев.

Спрашивать можно все, что вас интересует – на заданную тему, конечно. Например: какие симптомы у заболеваний, передающихся половым путем; чем чревато позднее обращение к врачу; в чем коварство этих инфекций; как наиболее надежно предохраниться от них?

Кстати, те, кто на последний вопрос ответом считают воздержание… ошибаются. Вот Виктор Владимирович и поможет разобраться.

И, главное – все звонки принимаются на анонимной основе.

Звонить можно по телефону 8 (4912) 45-34-24. Доктор будет на связи с 14.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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