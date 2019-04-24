2019-04-24T15:02:52+03:00
Происшествия

Похитителей оград на кладбище Рязани поймали с поличным

В полицию позвонили бдительные горожане
Мария БЛИНОВА
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На кладбище в поселке Недостоево горожане увидели, как двое мужчин снимают с могилы ограду. Люди позвонили в полицию и вскоре оперативники были уже на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Похитителей в итоге поймали с поличным. Ими оказались жители Рязани 46 и 26 лет. Младшего, кстати, уже судили за кражу. Оградку мужчины, вероятнее всего, планировали сдать на металлолом.

Оказалось, что с ряда могил этого кладбища ограды уже кто-то «увел». Сейчас оперативники выясняют, причастны ли к исчезновениям эти двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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