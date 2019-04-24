Стало известно, когда в Рязанском районе начнут отключать отопление
Подача тепла завершится уже в ближайший вторник
Все селения Рязанского района с 30 апреля останутся без тепла.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Рязанском районе отопительный сезон закончится 30 апреля. Об этом информирует администрация муниципалитета.
Согласно опубликованному постановлению, уже в ближайший вторник завершится подача отопления в жилые дома и объекты социальной сферы.
Напомним, в Рязани отключать отопление начали 24 апреля. К такому решению городские чиновники пришли из-за установившейся теплой погоды и предварительного прогноза синоптиков на ближайшую неделю.
Отключать отопление будут поэтапно. Подробности >>>
ИСТОЧНИК KP.RU