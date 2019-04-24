Стало известно, когда в Рязанском районе начнут отключать отопление

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-24T14:41:04+03:00

Все селения Рязанского района с 30 апреля останутся без тепла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подача тепла завершится уже в ближайший вторник

Изменить размер текста: A A

В Рязанском районе отопительный сезон закончится 30 апреля. Об этом информирует администрация муниципалитета.

Согласно опубликованному постановлению, уже в ближайший вторник завершится подача отопления в жилые дома и объекты социальной сферы.

Напомним, в Рязани отключать отопление начали 24 апреля. К такому решению городские чиновники пришли из-за установившейся теплой погоды и предварительного прогноза синоптиков на ближайшую неделю.

Отключать отопление будут поэтапно. Подробности >>>

ИСТОЧНИК KP.RU