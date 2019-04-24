Рязанские пекари приступили к выпечке Пасхальных куличей
В ассортименте будут изделия весом от 100 до 800 граммов
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Небольшие пекарни и крупные хлебозаводы Рязанской области уже приступили к выпечке Пасхальных куличей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
По классическому рецепту в составе главного пасхального угощения: мука, сахар, молоко, сливочное масло, маргарин, изюм, яйца, ванилин, орехи, творог и декоративная посыпка.
Но рязанские мастера предложат и изделия, испеченные по другим рецептам – с дрожжами, менее или более сдобные. Вес куличей – от 100 до 800 граммов.
Кстати, срок годности этих изделий от 5 до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU