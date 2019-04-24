Стали известны предварительные причины смертельного пожара в Сараевском районе

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-24T13:27:15+03:00

Во время возгорания дома в селе Паники погибла 83-летняя женщина

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Стала известна предварительная причина пожара в селе Паники Сараевского, в результате которого погибла 83-летняя женщина.

— Пока две предварительные версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — Женщина жила одна, и, скорее всего, задохнулась угарным газом. В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пожар в селе Паники произошел в ночь на 23 апреля. В результате возгорания сгорел жилой дом, погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU