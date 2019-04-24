2019-04-24T13:25:07+03:00
Общество

В бюджет Рязани заложили 10 миллионов на детские площадки

В округе №1 определили 8 адресов
Антон КОНОВАЛОВ
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На установку детского игрового оборудования во дворах Рязани в 2019 году потратят 10 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены в городском бюджете помимо средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (она направлена на комплексное развитие дворовых территорий).

Такая информация прозвучала на встрече депутатов гордумы с членами Совета территорий №1, в чьих границах, по сообщению пресс-службы представительного органа власти, появятся 8 игровых площадок общей стоимостью 500 тысяч рублей.

Конкретные адреса не приводятся. А вот список дворов, которые благоустроят по уже упомянутой муниципальной программе, нами уже публиковался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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