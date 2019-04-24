Впервые сразу две рязанские лучницы стали призерами российского чемпионата

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-24T13:01:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанским девушкам в ходе нелегкой борьбы на чемпионате России, прошедшем в Крыму с 19 по 23 апреля, в спаррингах удалось дойти до финалов. Бронзовая медаль в блочном луке у Вероники Саниной, а серебряная – у Екатерины Бирюковой среди женщин в классическом луке. Об этом рассказала пресс-служба регионального минспорта.

Таким образом, рязанские лучники впервые завоевывают две медали на чемпионате России (всего их разыгрывалось 12). Напомним, что Екатерина Бирюкова уже становилась призером Чемпионата России. В августе 2017 года она завоевала бронзу на чемпионате в г. Великие Луки Псковской области. после чего отправилась на Первенство Мира в Аргентинский Росарио, откуда вернулась с серебряной медалью мирового первенства.

ИСТОЧНИК KP.RU