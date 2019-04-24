2019-04-24T13:01:25+03:00
Спорт

Впервые сразу две рязанские лучницы стали призерами российского чемпионата

Соревнования проходили в двух дисциплинах, и в обеих рязанки стали обладателями медалей
Иван АНТОНОВ
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. Фото: сайт регионального минспорта.. Фото: сайт регионального минспорта.
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Рязанским девушкам в ходе нелегкой борьбы на чемпионате России, прошедшем в Крыму с 19 по 23 апреля, в спаррингах удалось дойти до финалов. Бронзовая медаль в блочном луке у Вероники Саниной, а серебряная – у Екатерины Бирюковой среди женщин в классическом луке. Об этом рассказала пресс-служба регионального минспорта.

Таким образом, рязанские лучники впервые завоевывают две медали на чемпионате России (всего их разыгрывалось 12). Напомним, что Екатерина Бирюкова уже становилась призером Чемпионата России. В августе 2017 года она завоевала бронзу на чемпионате в г. Великие Луки Псковской области. после чего отправилась на Первенство Мира в Аргентинский Росарио, откуда вернулась с серебряной медалью мирового первенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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