В библиотеке имени Горького откроется выставка «Петр Ганский. Возвращение»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-24T12:47:44+03:00

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В четверг, 25 апреля, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоится открытие выставки «Петр Ганский. Возвращение». Экспозиция подготовлена совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Имя Петра Павловича Ганского (1867 – 1942) было известно на рубеже ХIX–XX веков в России в ряду таких художников, как К.К. Костанди, П.А. Нилус, В.В. Кандинский, Л.О. Пастернак, Д.Д. Бурлюк, а также во Франции, где Ганский выставлялся в салоне Общества французских художников (1900–1904) и в салоне «Независимых» (1910–1914).

Пресса того времени отмечала незаурядный, новаторский талант художника. В.Н. Бунина (Муромцева) в своих воспоминаниях называла Ганского первым русским импрессионистом. Значительная часть работ Петра Ганского сохранилась у его парижских родственников – сестры Софьи Павловны Быстрицкой (Ганской) и племянницы К.В. Быстрицкой. В начале 90-х годов прошлого века сестры Т.Б. Золотова и Е.Б. Позднякова вывезли архив в Таллин. Сегодня произведения П.П. Ганского украшают экспозиции музеев и частных коллекций.

На выставке в библиотеке Горького будет представлено около 80 работ Петра Ганского (акварель, гуашь, масло). Рязанская публика впервые познакомится с творчеством художника. В церемонии открытия выставки примет участие владелец коллекции Сергей Николаевич Гавриков.

Открытие в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU