2019-04-24T12:47:44+03:00
Звезды

В библиотеке имени Горького откроется выставка «Петр Ганский. Возвращение»

В экспозиции 80 работ – акварель, гуашь, масло
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 25 апреля, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоится открытие выставки «Петр Ганский. Возвращение». Экспозиция подготовлена совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Имя Петра Павловича Ганского (1867 – 1942) было известно на рубеже ХIX–XX веков в России в ряду таких художников, как К.К. Костанди, П.А. Нилус, В.В. Кандинский, Л.О. Пастернак, Д.Д. Бурлюк, а также во Франции, где Ганский выставлялся в салоне Общества французских художников (1900–1904) и в салоне «Независимых» (1910–1914).

Пресса того времени отмечала незаурядный, новаторский талант художника. В.Н. Бунина (Муромцева) в своих воспоминаниях называла Ганского первым русским импрессионистом. Значительная часть работ Петра Ганского сохранилась у его парижских родственников – сестры Софьи Павловны Быстрицкой (Ганской) и племянницы К.В. Быстрицкой. В начале 90-х годов прошлого века сестры Т.Б. Золотова и Е.Б. Позднякова вывезли архив в Таллин. Сегодня произведения П.П. Ганского украшают экспозиции музеев и частных коллекций.

На выставке в библиотеке Горького будет представлено около 80 работ Петра Ганского (акварель, гуашь, масло). Рязанская публика впервые познакомится с творчеством художника. В церемонии открытия выставки примет участие владелец коллекции Сергей Николаевич Гавриков.

Открытие в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Венеролог рязанского диспансера проведет «прямую линию» на анонимной основе
Похитителей оград на кладбище Рязани поймали с поличным
Стало известно, когда в Рязанском районе начнут отключать отопление
Рязанские пекари приступили к выпечке Пасхальных куличей
Зеки-иудеи отмечают в рязанских колониях праздник Пейсах
Губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в «Одноклассниках»
Стали известны предварительные причины смертельного пожара в Сараевском районе
В бюджет Рязани заложили 10 миллионов на детские площадки
Впервые сразу две рязанские лучницы стали призерами российского чемпионата
Во дворе частного дома в поселке Пителино поймали молодую бобриху
Обезумевший рязанец пытался заживо сжечь родную бабушку
3,5 тысяч калужских елей посадят 26 апреля в рязанскую землю
В рязанском селе Льгово Mitsubishi Galant сбил подростка
В Рязани с Куйбышевского шоссе вывезли многие кубометры мусора
В центре Рязани начали засаживать цветочные клумбы
Кто из рязанцев может претендовать на льготную ипотеку
В Рязани состоялся пробный пуск фонтанов
Рязанцев приглашают на фестиваль «Красная горка»
В Рязани в столкновении с Renault серьезно пострадал мотоциклист