Обезумевший рязанец пытался заживо сжечь родную бабушку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-24T12:35:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что 11 апреля рязанец находился в квартире вместе со своей бабушкой и матерью. Родные люди сидели на кухне и распивали алкоголь. В какой-то момент молодой человек повздорил с женщинами. Во время ссоры он оттолкнул бабушку двумя руками, и та упала на пол. После этого внук несколько раз пнул пожилую женщину по туловищу и голове. Войдя в раж, парень схватил бутылку с жидкостью для розжига, облил ею пенсионерку и поджег.

В результате происшествия женщину с ожогами доставили в ОКБ, где в настоящее время она и находится на лечении.

Спустя неделю молодого человека задержали. В этот же день Московский районный суд заключил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU