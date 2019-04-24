В рязанском селе Льгово Mitsubishi Galant сбил подростка

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-24T11:06:42+03:00

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Во вторник, 23 апреля, около 17:55 в селе Льгово Рязанского района произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

51-летний рязанец на автомобиле Mitsubishi Galant сбил 14-летнего подростка. По предварительной информации, школьник перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате с травмами он доставлен в медицинское учреждение.

Помимо этой аварии за минувшие сутки на дорогах области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы. Один из них – мотоциклист, сбитый на Окском проезде Рязани. Еще в 16 ДТП пострадали только автомобили. Инспекторы задержали пять пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU