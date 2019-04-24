В Рязани состоялся пробный пуск фонтанов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-24T10:26:05+03:00

Всего в Рязани в майские праздники должны работать 7 муниципальных фонтанов Фото: Владимир ФРОЛОВ

Бассейны в скверах на площади Ленина после пробы остались залитыми водой

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23 апреля рязанские коммунальщики начали испытания работы городских фонтанов. Пробные пуски состоялись в скверах по обе стороны площади Ленина. Фонтаны работали недолго, но вода в бассейнах (называемых инженерами «чашами») осталась – таким образом, в любой момент можно включить их снова.

Городские власти ранее уже заявляли, что несколько фонтанов заработает еще до 1 мая. В праздничные дни должны будут работать уже все 7 таких конструкций, которые обслуживает мунициалитет.

ИСТОЧНИК KP.RU