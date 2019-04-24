Следователи просят помощи в расследовании загадочного убийства рязанца

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-24T10:01:45+03:00

Мужчина умер уже у себя дома, но «помогли» ему явно заранее

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Железнодорожный отдел следственного управления СК России по Рязанской области расследует уголовное дело по факту смерти рязанца и просит горожан о помощи.

Трагедия с массой загадок произошла 16 февраля этого года. Уже установлено, что около 9 вечера мужчина был около дома № 11 по улице Весенняя. Будучи в подпитии он дошел до своей квартиры в доме № 23 к. 3 по улице Черновицкой. И здесь умер.

Однако на трупе следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Травмы рязанец мог получить как раз по пути домой. Точный отрезок времени неизвестен: это примерно с 21:00 до 24:00.

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Всех, кто видел мужчину в тот злополучный вечер, просят сообщить об этом следователю – важна любая деталь!

Телефоны следственного отдела: 8 (4912) 96-09-63 и 8-915-622-46-10 или в отдел криминалистики 8 (4912) 21-81-69.

Напомним, что недавно с аналогичной просьбой к жителям области обратились полицейские: за помощь в расследовании двойного убийства обещают 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU