2019-04-24T09:16:25+03:00
Общество

На капремонт дороги на улице Грибоедова потратят более 23 миллионов рублей

Перед этим заменят тепловые сети за 125,3 миллиона рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
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Улицу Грибоедова в Рязани ждет полное преображение. Это замена тепловых сетей, капитальный ремонт дороги и тротуаров, сообщает пресс-служба областного правительства.

На примыкающей улице Скоморошинской и площади 26 Бакинских Комиссаров укладка новых трубопроводов уже началась. Их общая протяженность составит 2,3 километра, общая стоимость работ – 125,3 миллиона рублей.

23 апреля на месте побывал губернатор Николай Любимов. Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов заверил его, что длительных неудобств из-за реконструкции население не испытает, так как она проходит поэтапно и завершится к началу июля.

Когда рабочие займутся улицей Грибоедова, параллельно с заменой тепломагистралей будет обновляться и дорожное полотно. Этот участок – один из первых в программе «Дорожное хозяйство…» на 2019 год. На протяжении более 1 километра здесь уложат новый асфальт, бортовой камень, отремонтируют тротуары, создадут условия для маломобильных граждан. Стоимость работ составит 23,5 миллиона рублей.

Слева-направо: губернатор Николай Любимов, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, директор МУП "РМПТС" Роман Степанушкин. Фото: ryazangov.ru

Слева-направо: губернатор Николай Любимов, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, директор МУП "РМПТС" Роман Степанушкин. Фото: ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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