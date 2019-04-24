2019-04-24T09:17:01+03:00
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В Рязани во Дворце молодежи выбрали «Красу завода»

7 претенденток на это звание представляли предприятия машиностроительной и приборостроительной отраслей
Владимир ФРОЛОВ
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В одном из танцев все конкурсантки вышли на сцену вместеВ одном из танцев все конкурсантки вышли на сцену вместеФото: Владимир ФРОЛОВ
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Вечером 23 апреля в Рязанском дворце молодежи прошел финал конкурса «Краса завода-2019». Претендентки на звание самой красивой и талантливой предварительно прошли отборочные испытания на своих предприятиях.

В зале среди зрителей собрались большие группы поддержки конкурсанток. Особенно бурной была их реакция на творческие номера, где красавицы читали стихи, пели песни, показывали танцевальные номера. Кроме этого, зал сильно заинтересовали конкурс на сообразительность и дефиле в вечерних платьях.

Зрители поддерживали из зала подруг и коллег по работе Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зрители поддерживали из зала подруг и коллег по работеФото: Владимир ФРОЛОВ

Жюри, состояшее из машино- и приборостроителей, а также сотрудников двух региональных министерств – промышленности и молодежной политики – признало первой красавицей этого вечера Ирину Мильшину с завода «Красное знамя». При этом призы в разных номинациях и подарки от спонсоров получили все финалистки.

Венец победительницы вручали под вспышки фотокамер и овацию, устроенную залом Фото: Владимир ФРОЛОВ

Венец победительницы вручали под вспышки фотокамер и овацию, устроенную заломФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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