В Касимовском районе у Елатьмы заработал паром
В настоящее время паромщики перевозят только людей, автотранспорт будут перевозить позже
Фото: министерство транспорта Рязанской области.
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22 апреля на Оке у поселка Елатьма Касимовского района открыли паромную переправу, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Переправа соединяет Елатьму с самыми дальними точками Касимовского района — поселками Совхоз «Маяк» и Ласинский. Эти населенные пункты находятся на правом берегу Оки. Моста, чтобы добраться в Елатьму, здесь нет. Зимой людей перевозят на судне с воздушной подушкой «Славир 636». Дорожники наладили паромную переправу, но пока перевозят лишь людей. Перевозку автотранспорта организуют в течение недели.
ИСТОЧНИК KP.RU