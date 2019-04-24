2019-04-24T07:32:18+03:00
Общество

В Касимовском районе у Елатьмы заработал паром

В настоящее время паромщики перевозят только людей, автотранспорт будут перевозить позже
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Фото: министерство транспорта Рязанской области.Фото: министерство транспорта Рязанской области.
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22 апреля на Оке у поселка Елатьма Касимовского района открыли паромную переправу, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Переправа соединяет Елатьму с самыми дальними точками Касимовского района — поселками Совхоз «Маяк» и Ласинский. Эти населенные пункты находятся на правом берегу Оки. Моста, чтобы добраться в Елатьму, здесь нет. Зимой людей перевозят на судне с воздушной подушкой «Славир 636». Дорожники наладили паромную переправу, но пока перевозят лишь людей. Перевозку автотранспорта организуют в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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