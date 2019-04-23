До конца недели выбоины на дорогах устранят на трех улицах Рязани
До 28 апреля сотрудники управления благоустройства Рязани планируют заделать выбоины в асфальте на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонтные работы пройдут на следующих участках автодорог:
- улица Новоселов от Шереметьевского проезда до улицы Шереметьевской;
- улица Братиславская от улицы Островского и далее по Славянскому проспекту;
- улица Октябрьская от улицы Станкозаводской до путепровода «Приокский», улицы Крупской и так далее.
Всего с начала 2019 года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории Рязани проведены на 110 улицах. Общая площадь ремонта составила 8 000 кв. метров.
ИСТОЧНИК KP.RU