До конца недели выбоины на дорогах устранят на трех улицах Рязани

СЕГОДНЯ 20:56 2019-04-23T20:59:20+03:00

Всего с начала этого года ямы залатали на 110 улицах областного центра

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До 28 апреля сотрудники управления благоустройства Рязани планируют заделать выбоины в асфальте на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтные работы пройдут на следующих участках автодорог:

- улица Новоселов от Шереметьевского проезда до улицы Шереметьевской;

- улица Братиславская от улицы Островского и далее по Славянскому проспекту;

- улица Октябрьская от улицы Станкозаводской до путепровода «Приокский», улицы Крупской и так далее.

Всего с начала 2019 года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории Рязани проведены на 110 улицах. Общая площадь ремонта составила 8 000 кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU