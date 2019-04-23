2019-04-23T17:57:26+03:00
Общество

Еще три сотни рязанцев получили пенсионные накопления умерших родственников

Кстати, и при жизни можно позаботиться о судьбе этих денег – на всякий случай
Мария БЛИНОВА
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В Рязанской области с начала года правопреемникам пенсионных накоплений выплатили почти 9 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Пенсионный фонд напоминает, что когда человек умирает до выхода на пенсию, его взносы на накопительную пенсию могут получить правопреемники.

– Такие выплаты производятся с 2008 года. В нашей области за это время выплачено 245 миллионов рублей по 15 тысячам заявлений, – говорится в сообщении.

Те, кто хочет позаботиться о родственниках на случай своей преждевременной смерти, могут подать в ПФР заявление и указать правопреемников – с распределением долей. Если такого заявления нет, то деньги разделят между родственниками – поровну. В первую очередь это дети, супруги и родители.

При отсутствии этих правопреемников, либо когда они не обращаются за деньгами, средства делят между братьями, сестрами, дедушками, бабушками и внуками.

– Правопреемники могут подать заявления в ПФР или негосударственный пенсионный фонд, если накопления инвестировались туда, – уточняют в Пенсионном фонде.

Внимание: срок обращения 6 месяцев со дня смерти человека. Если этот срок пропущен, такое право придется восстанавливать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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