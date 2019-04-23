Рязанские парки обработают от клещей – горожанам не советуют там гулять

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-23T17:27:53+03:00

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С 29 по 30 апреля в Рязани ряд крупных зеленых зон обработают от клещей. Речь идет о Центральном парке культуры и отдыха, парках имени Гагарина, Морской Славы, Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском и Лесопарке.

От прогулок в указанных местах в указанные дни горожанам рекомендуют воздержаться. В местах проведения работ появятся соответствующие объявления, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным Роспотребнадзора на 22 апреля, в медучреждения региона по поводу укусов клещами обратились 15 человек, в том числе из Рязани. В ходе лабораторного мониторинга обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе болезни Лайма.

ИСТОЧНИК KP.RU