На четырех улицах Рязани и в Солотче два дня будут отключать свет

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-23T17:01:34+03:00

Электричества не будет по 6 часов

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В среду и четверг, 24 и 25 апреля, ряд улиц Рязани и поселка Солотча останутся без электричества, предупреждает пресс-служба администрации облцентра. Отключение необходимо для работ на воздушной линии, объяснили в городском управлении энергетики и ЖКХ.

24 апреля с 9.30 до 16.00 в Солотче света не будет по адресам:

– улица Железнодорожная, д. с 1 по 51;

– улица Дачная, д. с 1 по 17;

– улица Куркова, д. с 3 по 26;

– улица Лесная, д. с 1 по 13.

25 апреля также с 9.30 до 16.00 без электричества в Солотче останутся:

– улица Железнодорожная, д. с 10 по 36;

– улица Коммунальная, д. с 1 по 23.

В этот же день – четверг, 25 апреля – но уже с 10.00 до 16.00 света не будет и в Рязани на:

– улице Корнилова, д. с 1 по 64;

– улице Мусоргского, д. 31, д. с 33 по 64;

– улице Гайдара, д. с 1 по 64;

– улице Щорса, д. с 9 по 16, д. 18, д. 20, д. 22.

ИСТОЧНИК KP.RU