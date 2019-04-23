На четырех улицах Рязани и в Солотче два дня будут отключать свет
В среду и четверг, 24 и 25 апреля, ряд улиц Рязани и поселка Солотча останутся без электричества, предупреждает пресс-служба администрации облцентра. Отключение необходимо для работ на воздушной линии, объяснили в городском управлении энергетики и ЖКХ.
24 апреля с 9.30 до 16.00 в Солотче света не будет по адресам:
– улица Железнодорожная, д. с 1 по 51;
– улица Дачная, д. с 1 по 17;
– улица Куркова, д. с 3 по 26;
– улица Лесная, д. с 1 по 13.
25 апреля также с 9.30 до 16.00 без электричества в Солотче останутся:
– улица Железнодорожная, д. с 10 по 36;
– улица Коммунальная, д. с 1 по 23.
В этот же день – четверг, 25 апреля – но уже с 10.00 до 16.00 света не будет и в Рязани на:
– улице Корнилова, д. с 1 по 64;
– улице Мусоргского, д. 31, д. с 33 по 64;
– улице Гайдара, д. с 1 по 64;
– улице Щорса, д. с 9 по 16, д. 18, д. 20, д. 22.
ИСТОЧНИК KP.RU