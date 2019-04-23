Рязанские школьники удивили работами декоративно-прикладного творчества

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-23T16:13:48+03:00

Мастера и ремесленники они уже определенно неплохие, ну а выдумщики – будь здоров

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В Рязанском районе состоялся финал местного конкурса декоративно-прикладного творчества «Краса земли Рязанской». Победителей в минувшие выходные награждали в Подвязьевском Доме культуры, сообщает пресс-служба районной администрации.

В фойе ДК, помимо выставки изделий участников, организовали и мастер-классы от них же. Так, воспитанники Подвязьевской школы искусств показали желающим технику работы с кофе, витражом и рассказали об особенностях росписи по ткани. Ученицы Полянской и Мурминской школ объясняли, как сотворить конфетный букет и открытки с использованием термопластика и термопленки.

Кстати, выставка поделок длилась неделю, и ее посетители приняли участие в оценке творческих работ. А оценивать тут было что – смотрите фото ниже. Больше фото в группе Рязанского района ВКонтакте.

Фото: Администрация Рязанского района.

Фото: Администрация Рязанского района.

Фото: Администрация Рязанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU