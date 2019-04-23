2019-04-23T16:14:46+03:00
Происшествия

Убийца жены и трех детей в Искре заплатит 4 миллиона

Компенсацию морального вреда взыскали в пользу отца убитой
Константин МОГИЛИН
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Владимира Горохова, который зарезал жену и троих детей, Рязанский районный суд обязал выплатить компенсацию морального вреда отцу убитой Ольги Булаевой. Напомним преступника признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

- Ужас, страх и горе, испытанные истцом во время досудебного следствия и суда, когда истцу пришлось знакомиться с обстоятельствами жестокого, бесчеловечного убийства его родных, безмерны, - говорится в заявлении.

Из-за пережитых потрясений мужчина в марте 2018 года, спустя почти год после трагедии, был вынужден обратиться к врачу-психиатру. Его иск удовлетворили в полном объеме, взыскав с Горохова 4 миллиона рублей.

Напомним, кошмарная расправа произошла в поселке Искра 2 апреля 2017 года. Внукам истца было 3, 12 и 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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