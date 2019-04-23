В Рязанской области хотят наладить производство протеина
Проект молокоперерабатывающего завода презентовали заместителю губернатора
Роман Петряев (во главе стола) и потенциальные инвесторы. Фото: ryazangov.ru
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Неназванная компания планирует построить в Рязанской области молокоперерабатывающее предприятие. Ее представители 22 апреля презентовали инвестиционный проект заместителю губернатора Роману Петряеву.
Участники рабочего совещания, как сообщает пресс-служба кабмина, обсудили возможности, условия и сроки реализации проекта. Затрагивался вопрос государственной поддержки, рассматривались перспективные площадки, в том числе в будущем технопарке.
Главным продуктом завода должен стать протеин глубокой переработки. Там же, как предполагается, смогут вырабатывать сухие сливки, лактозу и полутвердые сыры.
ИСТОЧНИК KP.RU