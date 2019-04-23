2019-04-23T14:21:35+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали рязанца, откопавшего в Песочне героин

Мужчину, забравшего «закладку», передали полицейским
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба Росгвардии.Фото: пресс-служба Росгвардии.
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Рязанские росгвардейцы задержали в областном центре мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба силовиков.

Около 7 часов вечера сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим город, поступило сообщение о том, что во дворе дома №31 на улице Новоселов неизвестный пытается что-то найти.

Предположив, что незнакомец может искать наркотики, правоохранители отправились на вызов. На месте они увидели мужчину, который что-то искал в земле. Росгвардейцы дождались, когда подозреваемый вынул из тайника пакет с белым веществом. После чего его задержали и передали прибывшим на место полицейским.

Экспертиза установила, что в «закладке» находилось почти три грамма героина. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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