Краденые деньги рязанская бабушка потратила в салоне красоты
Полицейские раскрыли кражу сбережений у 57-летнего жителя поселка Сараи. В дежурной части мужчина рассказал, что когда проверял тайник у себя дома, то обнаружил пропажу 6 тысяч рублей. Деньги хранились в мебели и никто посторонний, по его мнению, их взять не мог.
Однако некоторое время назад к сараевцу заходила 60-летняя знакомая. Женщина хоть и пробыла в жилище недолго, но все же оставалась в комнате с тайником одна.
Полицейские узнали, что позже она посетила салон красоты и там заплатила за услуги несколько тысяч рублей.
- Оказалось, что визит в парикмахерскую был оплачен похищенными деньгами, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU