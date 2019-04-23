Краденые деньги рязанская бабушка потратила в салоне красоты

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-23T12:08:49+03:00

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Полицейские раскрыли кражу сбережений у 57-летнего жителя поселка Сараи. В дежурной части мужчина рассказал, что когда проверял тайник у себя дома, то обнаружил пропажу 6 тысяч рублей. Деньги хранились в мебели и никто посторонний, по его мнению, их взять не мог.

Однако некоторое время назад к сараевцу заходила 60-летняя знакомая. Женщина хоть и пробыла в жилище недолго, но все же оставалась в комнате с тайником одна.

Полицейские узнали, что позже она посетила салон красоты и там заплатила за услуги несколько тысяч рублей.

- Оказалось, что визит в парикмахерскую был оплачен похищенными деньгами, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU