На стройке в Рязани погиб рабочий из Казахстана

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-23T11:28:01+03:00

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В понедельник, 22 апреля, на улице Быстрецкой в Рязани на стойке жилого многоэтажного дома произошел несчастный случай, окончившийся гибелью человека. Вниз рухнул грузовой лифт, установленный с внешней стороны дома на уровне 26 этажа. На площадке лифта в этот момент находился житель Казахстана 1998 года рождения, выполнявший на стройке функции разнорабочего. От полученных травм он скончался.

Следственный комитет РФ по Рязанской области организовал доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана юридическая оценка действий должностных лиц на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда».

ИСТОЧНИК KP.RU