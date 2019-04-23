Рязанские мастера джиу-джитсу привезли с Кубка России 7 медалей
На Кубке России по джиу-джитсу, который прошел в Конакове (Тверская область) воспитанники рязанской спортшколы «Юпитер» завоевали 7 медалей – 2 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщил сайт «Рязанский спорт»,
В разделе «Файтинг» (поединки) «серебро» в весовой категории до 94 кг выиграл Александр Олейников, «бронза» - у Марии Рыжих (вес до 57 кг) и Леонида Чурина (вес свыше 94 кг),
В разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) «серебро» Кубка России-2019 в весе до 52 кг завоевала Валерия Романова, с «бронзой» вернулись домой Руслан Гасанов (вес до 69 кг), Михаил Левин (вес до 85 кг) и Валентин Самохин (вес свыше 94 кг,).
ИСТОЧНИК KP.RU