В Рязанской области молодого человека покусала змея
Помощь ему оказали в фельдшерско-акушерском пункте
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В фельдшерско-акушерский пункт села Ермо-Николаевка Пителинского района обратился молодой человек с явными следами укуса змеи на руке. Произошло это вечером пятницу, 19 апреля. Фельдшер Екатерина Новикова сделала пациенту два укола (преднизолон и димедрол). Затем пострадавшего направили в Сасовскую центральную районную больницу.
Издательство «Пресса» сообщает, что в больнице сыворотку молодому человеку вводить не стали, посчитав, что укус не угрожает жизни. Также сасовские врачи отметили правильность и своевременность действий фельдшера ФАПа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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