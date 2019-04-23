2019-04-23T11:03:55+03:00
Происшествия

В Рязанской области молодого человека покусала змея

Помощь ему оказали в фельдшерско-акушерском пункте
Роман ДОРОФЕЕВ
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В фельдшерско-акушерский пункт села Ермо-Николаевка Пителинского района обратился молодой человек с явными следами укуса змеи на руке. Произошло это вечером пятницу, 19 апреля. Фельдшер Екатерина Новикова сделала пациенту два укола (преднизолон и димедрол). Затем пострадавшего направили в Сасовскую центральную районную больницу.

Издательство «Пресса» сообщает, что в больнице сыворотку молодому человеку вводить не стали, посчитав, что укус не угрожает жизни. Также сасовские врачи отметили правильность и своевременность действий фельдшера ФАПа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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