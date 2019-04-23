В Рязани иномарка сбила юного велосипедиста
Мальчик получил легкие травмы
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22 апреля около шести вечера в Рязани на улице Гоголя сбили велосипедиста, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
30-летний житель города на автомобиле Kia Ceed наехал на школьника, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. 9-летний мальчик получил легкие травмы, медики оказали ему помощь.
Помимо этой аварии за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. В 26 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 10 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU