2019-04-23T10:40:45+03:00
Происшествия

В Рязани иномарка сбила юного велосипедиста

Мальчик получил легкие травмы
Мария БЛИНОВА
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22 апреля около шести вечера в Рязани на улице Гоголя сбили велосипедиста, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

30-летний житель города на автомобиле Kia Ceed наехал на школьника, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. 9-летний мальчик получил легкие травмы, медики оказали ему помощь.

Помимо этой аварии за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. В 26 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 10 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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