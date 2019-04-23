2019-04-23T09:59:07+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре ВАЗ-2114 после столкновения с легковушкой врезался еще и в дерево

Водитель и пассажир в больнице
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 22 апреля, около 15 часов 40 минут на улице Михайлова случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

35-летний житель райцентра на автомобиле ВАЗ-2114, по предварительной информации, врезался в ехавшую попутно легковушку ВАЗ-2115. За рулем последней был 42-летний житель этого же города. После этого столкновения «четырнадцатая» врезалась в дерево.

В результате водитель этой машины и его 40-летний пассажир получили травмы – оба в больнице.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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