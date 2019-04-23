2019-04-23T09:56:35+03:00
Общество

В Рязани начали готовить волонтеров для «Бессмертного полка»

Курс обучения уже прошли 500 добровольцев
Иван АНТОНОВ
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. Фото: пресс-служба регионального правительства. Фото: пресс-служба регионального правительства
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В Рязанской области начали готовить волонтеров для «Бессмертного полка». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

9 мая они будут сопровождать шествие акции «Бессмертный полк» в Рязани. Обучение проводят по инициативе регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы», при содействии министерства образования и молодежной политики Рязанской области и Ресурсного центра поддержки добровольчества «Патриотцентр».

Курс обучения пройдут 500 человек. совместно с представителями региональных управлений МВД и МЧС, а также учреждений здравоохранения добровольцы отработали правила поведения в сложных и экстренных ситуациях.

Отметим, что 50 рязанских волонтеров отправятся на шесттвие «Бессмертного полка» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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