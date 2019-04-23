2019-04-23T09:30:04+03:00
Экономика

В Рязанской области начали сажать картошку

Первыми за эту культуру взялись фермеры Касимовского района
Мария БЛИНОВА
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В Касимовском районе приступили к посадке картофеля. А в Михайловском и Рыбновском районах начали сев овощных культур, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Озимые на полях области подкормлены уже на площади около 300 тыс. га – это почти 90% от плана. Яровой сев выполнен более чем на четверть запланированной площади – около 140 тыс. га. Начали сев масличных культур и сахарной свеклы.

Чтобы сохранить стремительно уходящую влагу, забороновано 35 тыс. га многолетних трав, почти 400 тыс. га зяби и свыше 90 тыс. га озимых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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