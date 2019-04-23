2019-04-23T09:16:34+03:00
Происшествия

В Рязани ищут пропавшего 70-летнего мужчину

Он вышел из дома 17 апреля и не вернулся
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Фото: vk.com/lizaalert_rznФото: vk.com/lizaalert_rzn
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17 апреля в Рязани вышел из дома и пропал 70-летний Анатолий Михайлович Фролов. Ориентировку для его поисков опубликовал волонтерский отряд «Лиза Алерт».

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, находиться не только в городе, но и за его пределами

Его приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, русые с проседью волосы, зелёные глаза. Одет пропавший был в черную вязаную шапку, черную куртку, светло-серый свитер, синюю рубашку в серую клетку, синие джинсы и чёрные ботинки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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