В рязанской ОДКБ спасли девочку с разрывом тканей легкого

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-23T08:51:22+03:00

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В Рязани спасли девятимесячную девочку, которая поступила в Областную детскую клиническую больницу с диагнозом «тяжелая бронхолегочная патология, осложненная пневмотораксом». Клинический случай оказался сложным, поэтому в одной бригаде работали реаниматологи, хирурги и пульмонологи.

- Во время обследований выяснилось, что малышка родилась с патологией бронхолегочной системы, о которой не было известно сразу. Это привело к разрыву тканей легкого, - цитирует пресс-служба регионального минздрава главврача ОДКБ Инну Лебедеву.

В любой момент могло наступить удушье, нехватка кислорода, в свою очередь, сказалась бы на других органах. Пока пульмонологи выявляли проблему, а реаниматологи поддерживали жизненные функции пациентки, хирурги освобождали плевральную полость легких от воздуха.

В итоге состояние девочки стабилизировалось. Теперь она дышит самостоятельно и не нуждается в дополнительной подаче кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU