2019-04-23T08:20:51+03:00
Общество

В Рязани отмыли от грязи памятник Есенину и обновили тротуарную плитку

В областном центре продолжаются работы по благоустройству
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В преддверии майских праздников в Рязани продолжаются работы по ремонту тротуарной плитки на центральных улицах города, мемориалов и благоустройству прилегающих к ним территорий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работники управления благоустройства помыли памятник Есенину у рязанского кремля и восстановили плитку вокруг памятника.

Кроме того, на территории Троицкого моста, на пересечении улиц Горького и Введенской, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского демонтировали старую плитку, установили новый бордюрный камень и выложили брусчатку.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Как отметили в администрации города, в настоящее время идет текущий ремонт мемориальных комплексов и памятных мест захоронений. Работы уже завершены у памятника погибшим в локальных войнах, памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов, памятника погибшим в локальных войнах на площади Маргелова. рабочие обновили тротуарную плитку, отремонтировали ступени, выложили плиткой новые откосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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