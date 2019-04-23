В Рязани отмыли от грязи памятник Есенину и обновили тротуарную плитку
В преддверии майских праздников в Рязани продолжаются работы по ремонту тротуарной плитки на центральных улицах города, мемориалов и благоустройству прилегающих к ним территорий, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Работники управления благоустройства помыли памятник Есенину у рязанского кремля и восстановили плитку вокруг памятника.
Кроме того, на территории Троицкого моста, на пересечении улиц Горького и Введенской, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского демонтировали старую плитку, установили новый бордюрный камень и выложили брусчатку.
Фото: администрация Рязани.
Как отметили в администрации города, в настоящее время идет текущий ремонт мемориальных комплексов и памятных мест захоронений. Работы уже завершены у памятника погибшим в локальных войнах, памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов, памятника погибшим в локальных войнах на площади Маргелова. рабочие обновили тротуарную плитку, отремонтировали ступени, выложили плиткой новые откосы.
ИСТОЧНИК KP.RU