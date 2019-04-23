После вмешательства прокуратуры РМПТС восстановило в Рязани изоляцию на теплотрассе
Прокуратура Советского района Рязани выявила наруения в связи с ненадлежащим содержанием трубопроводов тепловых сетей, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установила, что вдоль двора по адресу: Рязань, Спортивный переулок, 8 открытым способом проложена теплотрасса, которая подключена к котельной РМПТС. Сооружение предназначено для подачи тепла в жилые дома №№10/18, 15, 22 по улице Чапаева и в дом №8 по Спортивному переулку.
В нарушение требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, теплотрасса имела частичные повреждения тепловой изоляции.
Данное нарушение не обеспечивает надежность теплоснабжения потребителей и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Кроме того, поврежденная теплоизоляция может привести к аварийно-опасным ситуациям.
В связи с этим прокуратура района внесла представление директору МУП «РМПТС». После этого изоляцию на теплотрассе восстановили.
ИСТОЧНИК KP.RU