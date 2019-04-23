После вмешательства прокуратуры РМПТС восстановило в Рязани изоляцию на теплотрассе

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-23T06:52:58+03:00

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Прокуратура Советского района Рязани выявила наруения в связи с ненадлежащим содержанием трубопроводов тепловых сетей, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что вдоль двора по адресу: Рязань, Спортивный переулок, 8 открытым способом проложена теплотрасса, которая подключена к котельной РМПТС. Сооружение предназначено для подачи тепла в жилые дома №№10/18, 15, 22 по улице Чапаева и в дом №8 по Спортивному переулку.

В нарушение требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, теплотрасса имела частичные повреждения тепловой изоляции.

Данное нарушение не обеспечивает надежность теплоснабжения потребителей и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Кроме того, поврежденная теплоизоляция может привести к аварийно-опасным ситуациям.

В связи с этим прокуратура района внесла представление директору МУП «РМПТС». После этого изоляцию на теплотрассе восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU