2019-04-23T06:27:48+03:00
Общество

Прокуратура: рязанские школы незаконно привлекали детей к субботникам

Убирать мусор на пришкольной территории ученикам можно только с личного письменного согласия и разрешения родителей
Александр РАДЫГИН
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Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в рязанских школах.Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в рязанских школах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура Рязанского района проверила соблюдение трудовых прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка установила, что каждый год в апреле в школах района проводятся так называемые «субботники». В эти дни к работам по уборке и благоустройству территории памятников и пришкольных площадок привлекают детей.

В апреле 2019 года так же запланировано проведение субботников. Школьников привлекли к сбору мусора и прошлогодней сухой травы.

Как следовало из объяснений директоров школ, не все учащиеся предоставили свое письменное согласие и согласие родителей на участие в работах. Однако, статья 4 Трудового кодекса и часть 2 статьи 4 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» запрещает привлекать детей к принудительному или обязательному труду.

В этой связи, прокурор предостерег руководителей школ о недопустимости нарушений действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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