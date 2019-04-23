Прокуратура: рязанские школы незаконно привлекали детей к субботникам
Прокуратура Рязанского района проверила соблюдение трудовых прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка установила, что каждый год в апреле в школах района проводятся так называемые «субботники». В эти дни к работам по уборке и благоустройству территории памятников и пришкольных площадок привлекают детей.
В апреле 2019 года так же запланировано проведение субботников. Школьников привлекли к сбору мусора и прошлогодней сухой травы.
Как следовало из объяснений директоров школ, не все учащиеся предоставили свое письменное согласие и согласие родителей на участие в работах. Однако, статья 4 Трудового кодекса и часть 2 статьи 4 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» запрещает привлекать детей к принудительному или обязательному труду.
В этой связи, прокурор предостерег руководителей школ о недопустимости нарушений действующего законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU