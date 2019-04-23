Со вторника в Рязанской области будут отключать телевидение и радио
В Рязанской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает региональный радиотелецентр.
Проблемы с просмотром телевидения и прослушиванием радио возможны в следующих населенных пунктах:
- 23 апреля в селе Салтыково Сасовского района с 02:00 до 05:00; в Рязани с 09:00 до 17:00;
- 24 апреля в селе Лесное Конобеево Шацкого района с 02:00 до 05:00 и с 09:00 до 15:00; в Рязани с 09:00 до 17:00;
- 25 апреля в селе Мосолово Шиловского района с 09:00 до 12:00; в Шацке с 02:00 до 05:00.
Отмечается, что в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU