Со вторника в Рязанской области будут отключать телевидение и радио

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-23T05:57:50+03:00

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В Рязанской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает региональный радиотелецентр.

Проблемы с просмотром телевидения и прослушиванием радио возможны в следующих населенных пунктах:

- 23 апреля в селе Салтыково Сасовского района с 02:00 до 05:00; в Рязани с 09:00 до 17:00;

- 24 апреля в селе Лесное Конобеево Шацкого района с 02:00 до 05:00 и с 09:00 до 15:00; в Рязани с 09:00 до 17:00;

- 25 апреля в селе Мосолово Шиловского района с 09:00 до 12:00; в Шацке с 02:00 до 05:00.

Отмечается, что в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU