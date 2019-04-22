Отопление в Рязани начнут отключать на этой неделе
Старт намечен на 24 апреля
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Отключение отопления начнется 24 апреля, сообщила пресс-служба администрации Рязани 22 числа. Такое решение городские власти приняли из-за установившейся теплой погоды и предварительного прогноза синоптиков на ближайшую неделю.
Отключать от отопления будут поэтапно – сначала административные здания, затем жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, уточнили в горадминистрации.
Напомним, к работам начинают приступать, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд выше +8 С°.
Кстати, на среду, то есть день старта отключения, рязанские метеорологи прогнозируют до +22ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU