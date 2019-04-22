На сильном пожаре под Рязанью обнаружили обгоревший труп 73-летней женщины
Вечером 19 апреля во время тушения пожара в частном доме в деревне Киселево Рязанского района обнаружено обгоревшее тело 73-летней хозяйки, сообщает пресс-служба регионального СК. Ее супруга доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.
По данному факту Рязанским МСО проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти погибшей назначена экспертиза.
Следственное управление напоминает, что для предупреждения пожаров, сохранения жизни и имущества, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
«Особенно это актуально в праздничные дни при употреблении спиртных напитков, при курении дома, а также при использовании электрических и газовых приборов», — предупреждает Следственный комитет.
СПРАВКА «КП»
За минувшую неделю в Рязанской области зарегистрировано два смертельных случая, а всего с начала года на пожарах погибли 35 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU