На сильном пожаре под Рязанью обнаружили обгоревший труп 73-летней женщины

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-22T17:59:41+03:00

С начала года в регионе во время возгораний погибли 35 человек

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Вечером 19 апреля во время тушения пожара в частном доме в деревне Киселево Рязанского района обнаружено обгоревшее тело 73-летней хозяйки, сообщает пресс-служба регионального СК. Ее супруга доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

По данному факту Рязанским МСО проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти погибшей назначена экспертиза.

Следственное управление напоминает, что для предупреждения пожаров, сохранения жизни и имущества, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Особенно это актуально в праздничные дни при употреблении спиртных напитков, при курении дома, а также при использовании электрических и газовых приборов», — предупреждает Следственный комитет.

СПРАВКА «КП»

За минувшую неделю в Рязанской области зарегистрировано два смертельных случая, а всего с начала года на пожарах погибли 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU