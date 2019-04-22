2019-04-22T17:35:31+03:00
Происшествия

За избиение подростка рязанца отправили в колонию на пять лет

Мужчина не признал свою вину, но все доказательства были против него
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Клепиковский районный суд признал виновным 35-летнего Руслана Фадейкина в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области и суд установили, что в ночь на 13 сентября 2015 года возле бара в поселке Тума пьяный Фадейкин ударил 16-летнего подростка ногой в лицо и дважды стеклянной бутылкой по голове. После этого он скрылся с места происшествия, а несовершеннолетнего доставили в больницу.

На протяжении всего следствия и длительного судебного разбирательства Фадейкин отрицал свою вину, скрывался и предъявлял ложных свидетелей. Однако собранные по делу доказательства позволили изобличить его.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фадейкин обжаловал приговор районного суда, но в апелляционной инстанции жалобу оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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