2019-04-22T17:33:45+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец на «ВАЗ» не сумел обогнать погрузчик

Зато в кювет попал
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 апреля, около 18.15 в Спасском районе произошло ДТП, подробности которого приводит издательство «Пресса». Авария произошла на 88 км дороги Рязань-Спасск-Ижевское.

Здесь степенно двигался погрузчик, обогнать который решил водитель едущего сзади «ВАЗ-2114». Благополучно маневр завершить ему не удалось: по касательной легковушка задела-таки соседа по дороге. А после улетела в кювет.

И водитель, и пассажир «ВАЗ» получили травмы. Врачи Спасской районной больницы оказали им помощь, но обошлось без госпитализации.

По информации местного отделения ГИБДД, водитель автомобиля был пьян.

Кстати, за пятницу и выходные дни инспекторы задержали на дорогах Рязанской области 28 пьяных водителей.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уже из третьего рязанского храма украли деньги
На сильном пожаре под Рязанью обнаружили обгоревший труп 73-летней женщины
За избиение подростка рязанца отправили в колонию на пять лет
Всю дорожную технику Рязани подключат к системе ГЛОНАСС
Проект продолжения Северного обхода Рязани изменят
Рязанца арестовали за фото со свастикой
В Рязани ребенок в аптеке чуть не наелся крысиного яда
Члены рязанского правительства вошли в жюри местной лиги КВН
Выжав из «Москвича» 120 км в час, рязанка перевернулась несколько раз
В Рязани задержали подозреваемых в восьми кражах
В Рязанской области выбрали лучших почтальонов и водителей почтовых машин
Из-за ремонта дороги в центре Рязани три ночи будут перекрывать движение
За сутки в Рязанской области произошел 21 техногенный пожар
На М5 «Урал» жительница Москвы сбила рязанского мотоциклиста
В частном секторе Рязани вывозят мусор, собранный в субботу
В смертельном ДТП под Рязанью иномарка «обняла» столб: стали известны подробности
За поджоги травы рязанцев штрафуют на сумму от 2 до 3 тысяч рублей
Бывший сайт футбольного клуба «Рязань» продают за полмиллиона рублей
В среду в Рязанской области потеплеет до +22 градусов
В Рязанской области раздавили десятки килограммов яблок