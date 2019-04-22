Пьяный рязанец на «ВАЗ» не сумел обогнать погрузчик

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-22T17:33:45+03:00

Зато в кювет попал

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В воскресенье, 21 апреля, около 18.15 в Спасском районе произошло ДТП, подробности которого приводит издательство «Пресса». Авария произошла на 88 км дороги Рязань-Спасск-Ижевское.

Здесь степенно двигался погрузчик, обогнать который решил водитель едущего сзади «ВАЗ-2114». Благополучно маневр завершить ему не удалось: по касательной легковушка задела-таки соседа по дороге. А после улетела в кювет.

И водитель, и пассажир «ВАЗ» получили травмы. Врачи Спасской районной больницы оказали им помощь, но обошлось без госпитализации.

По информации местного отделения ГИБДД, водитель автомобиля был пьян.

Кстати, за пятницу и выходные дни инспекторы задержали на дорогах Рязанской области 28 пьяных водителей.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU