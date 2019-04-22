Всю дорожную технику Рязани подключат к системе ГЛОНАСС

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-22T17:14:14+03:00

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Глава рязанского минтранса Евгений Беленецкий побывал в круглосуточном диспетчерском пункте «Регионального навигационно-информационного центра Рязанской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник обсудил с руководством РНИЦ работу по развитию единого навигационно-информационного пространства региона. На встрече глава минтранса заявил, что в этом году подрядчикам будет рекомендовано оснастить всю дорожную технику аппаратурой ГЛОНАСС для полномасштабного мониторинга хода работ по ремонту и содержанию автодорог. Это один из вопросов, которые предстоит обсудить уже через несколько дней на встрече с руководством подрядных организаций.

СПРАВКА «КП»

АО «РНИЦ по Рязанской области» мониторит пассажирские перевозки, опасных и крупногабаритных грузов, школьных автобусов, транспорта ТЭК и ЖКХ, лесного хозяйства, дорожной техники, транспорта медицинских учреждений, пожарно-спасательных служб и МЧС.

Одним из направлений работы РНИЦ является представление сведений о проведенных и текущих работах по ремонту дорожного полотна на территории региона для внесения в геоинформационную систему Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU