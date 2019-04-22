2019-04-22T15:21:49+03:00
Происшествия

В Рязани ребенок в аптеке чуть не наелся крысиного яда

Лоток с зернами желтого цвета находился в свободном доступе для посетителей
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани прокуратура, как сообщает ее пресс-служба, наказала аптеку, в которой ребенок чуть было не наелся крысиного яда. Это случилось в торговой точке на площади Новаторов 21 января.

Лоток с зернами желтого цвета находился в свободном доступе для посетителей. Стоило матери отвлечься на беседу с провизором, как к нему потянулся ее двухлетний сын… Когда на губах малыша женщина увидела какую-то гадость, и выяснилось, что это именно крысиный яд, ребенку срочно оказали медицинскую помощь.

За нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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