Выжав из «Москвича» 120 км в час, рязанка перевернулась несколько раз

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-22T14:10:36+03:00

Девушка выжила, с тяжелыми травмами она в больнице

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В минувшую пятницу, 19 апреля примерно в 19.35 на объездной дороге райцентра Сараи случалось ДТП, сообщает издательство «Пресса».

22-летняя девушка на «Москвиче-2141» перевернулась несколько раз. Причем из раритетного автомобиля барышня умудрилась выжать 120 км/час.

– При такой скорости и практически без опыта вождения она не справилась с управлением – машина перевернулась несколько раз, – сообщил начальник ГИБДД МО МВД России «Сараевский» Алексей Руднев.

С серьезными травмами девушка попала в районную больницу. Ее 17-летняя пассажирка обращалась за помощью врачей – госпитализации не потребовалось.

– Ремонт машины потребует больших вложений, – отмечают местные корреспонденты.

Однако, учитывая скорость и число переворотов, неубиваемый «Москвич» явно дал фору современным авто: спустя сутки в Захаровском районе Kia Rio плотно «обняла» столб, превратившись в груду металла.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU