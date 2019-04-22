В Рязани задержали подозреваемых в восьми кражах

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-22T13:22:55+03:00

Их целью становились квартиры на первых этажах, а добычей – деньги и ювелирные изделия

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В Рязани задержаны подозреваемые в восьми квартирных кражах на общую сумму более 1 миллиона рублей. Они забирали только деньги и драгоценности, причем в одном из случаев в квартире предпринимателя их добычей стали 400 тысяч рублей.

Уже после третьей кражи полицейские поняли – орудуют одни и те же люди. Целью жуликов становились квартиры на первых этажах. Внутрь они проникали, взламывая оконные рамы, причем умудрялись оставаться незамеченными, хотя действовали не под покровом ночи. Улик преступники тоже не оставляли, что только добавляло уверенности в их криминальном прошлом.

Анализ географии краж и сведений, полученных при осмотре квартир, позволили выйти на неоднократно судимого за кражи 56-летнего жителя Михайлова и недавно отбывшего срок за причинение тяжкого вреда здоровью 27-летнего рязанца.

Поймать их решили с поличным. Оперативники воочию наблюдали, как сообщники после очередной кражи нырнули в случайный подъезд, чтобы переодеться, а потом осторожно пошли к автомобилю окольными путями.

Часть похищенного у подозреваемых изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU