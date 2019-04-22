В Рязанской области выбрали лучших почтальонов и водителей почтовых машин

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-22T13:03:28+03:00

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В УФПС Рязанской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства Почты России, сообщает пресс-служба оператора связи.

– Свои навыки показали семь почтальонов и 10 водителей. Выполняя теоретическое задание почтальонам нужно было правильно разложить 20 журналов и газет, бланков с фамилиями заказчиков по адресам доставки – за 10 минут. Практическое задание заключалось в умении общаться с клиентами и правильно выполнять свои служебные обязанности, – говорится в сообщении.

Водители выполняли задние на время – это главный критерий оценки. Сначала теория: проверка знаний ПДД и служебных обязанностей. Далее езда на автодроме и пять упражнений: два поворота под 90%, разворот в ограниченном пространстве, подъем на горку без отката, парковка и заезд в гараж задним ходом.

Лучшим почтальоном Рязанской области стала Марина Калинчева из Ряжска, на втором месте Галина Калинова из Рязани и на третьем Надежда Дворецкова из Шиловского почтамта.

Лучший водитель области Павел Лучин работает на автобазе филиала. На втором и третьем месте соответственно Дмитрий Шорин из Скопина и Андрей Прошкин, водитель-курьер участка курьерской доставки.

Участники получили призы от профсоюза работников связи, СМИ и компаний-партнеров.

Победители представят нашу область на макрорегиональном этапе конкурса, куда съедутся самые опытные представители профессии из 11 регионов ЦФО. Он пройдет в Иваново в мае.

Лучшим почтальоном Рязанской области стала Марина Калинчева из Ряжска

ИСТОЧНИК KP.RU