Из-за ремонта дороги в центре Рязани три ночи будут перекрывать движение
Проехать здесь нельзя будет по шесть часов в сутки
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С 23 по 25 апреля в Рязани по ночам будут закрывать движение на участке улицы Почтовой, сообщает пресс-служба администрации города. Перекрытие вызвано ремонтом проезжей части.
С 23.30 вторника до 5.30 среды, далее каждую ночь подряд – вплоть до раннего утра пятницы, 26 числа – движение будет закрыто на отрезке Почтовой от пересечения с улицей Ленина до перекрестка с улицей Некрасова (то есть около Арбитражного суда и магазина «Былина).
На время работ здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участок огородят.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU