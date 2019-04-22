Из-за ремонта дороги в центре Рязани три ночи будут перекрывать движение

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-22T12:18:40+03:00

Проехать здесь нельзя будет по шесть часов в сутки

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С 23 по 25 апреля в Рязани по ночам будут закрывать движение на участке улицы Почтовой, сообщает пресс-служба администрации города. Перекрытие вызвано ремонтом проезжей части.

С 23.30 вторника до 5.30 среды, далее каждую ночь подряд – вплоть до раннего утра пятницы, 26 числа – движение будет закрыто на отрезке Почтовой от пересечения с улицей Ленина до перекрестка с улицей Некрасова (то есть около Арбитражного суда и магазина «Былина).

На время работ здесь установят предупреждающие дорожные знаки, участок огородят.

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU